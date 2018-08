Ron Cephas Jones ("This Is Us") au casting de "Venom"

L'acteur, qui joue le rôle de William dans la série à succès "This Is Us", sera à l'affiche du long-métrage de Sony, "Venom" mené par Tom Hardy et Michelle Williams, annonce le Hollywood Reporter.

Réalisé par Ruben Fleischer ("Bienvenue à Zombieland"), "Venom" met en scène l'anti-héros du même nom qui gravite dans l'univers Marvel Comics en tant qu'ennemi de Spider-Man. Ce dernier, à l'origine journaliste du Daily Globe nommé Eddie Brock, se retrouve possédé par un symbiote à la suite d'une expérience.

Ron Cephas Jones, nommé à la soixante-dixième édition des Emmy Awards pour sa participation à la saison deux de "This Is Us", peut actuellement être vu dans la série "Luke Cage" sur Netflix. Il est également à l'affiche du film "Dog Days" de Ken Marino avec Vanessa Hudgens et Nina Dobrev.

"Venom" sortira en France le 10 octobre 2018. On ne sait pas encore quel personnage Ron Cephas Jones interprétera.