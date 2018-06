"Rocketman" : Jamie Bell rejoint Taron Egerton dans le biopic sur Elton John

Taron Egerton, Gary Unwin dans la saga "Kingsman", avait déjà été choisi pour interpréter le célèbre chanteur et pianiste. Ce film retracera sa vie, de sa jeunesse avec son éducation à la Royal Academy of Music, au début son ascension sur la scène musicale dans les années 70 et 80, en passant par sa cure de désintoxication pour guérir ses addictions aux drogues et à l'alcool. Il deviendra une star mondiale à partir de 1990.

C'est Jamie Bell ("Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne", "Jumper") qui lui donnera la réplique, annonce le Hollywood Reporter. Il jouera l'homme qui a collaboré avec lui sur plus de trente albums en écrivant les paroles des tubes "Candle in the Wind" et "Your Song" entre autres.

"Rocketman" sera réalisé par Dexter Fletcher et financé et distribué par Paramount.