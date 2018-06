Robert Pattinson et Lily-Rose Depp réunis dans "The King", biopic sur Henri V

Produit par Netflix, le long-métrage est réalisé par le cinéaste australien David Michôd, rendu célèbre par son premier film, "Animal Kingdom", sorti en 2010.

"The King" s'offre un casting de rêve : Robert Pattinson et Lily-Rose Depp rejoignent Timothee Chalamet et Joel Edgerton dans cette adaptation de trois pièces historiques de Shakespeare : "Henri IV" (première et deuxième parties) et "Henri V".

Timothee Chalamet incarnera le jeune Henri V d'Angleterre avant son accession au trône, rapporte Variety. Il devra apprendre à être roi, aidé par son ami Falstaff (Edgerton). Robert Pattinson interprétera le dauphin de France tandis que Lily-Rose Depp prêtera ses traits à l'épouse d'Henri V, la princesse Catherine de Valois. Le tournage débute ce vendredi en Grande-Bretagne.

C'est la deuxième fois que David Michôd tourne un film pour Netflix après "War Marchine" en 2017. Sa sortie est prévue pour 2019.