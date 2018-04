Robert Hossein invité d'honneur du Festival international du film policier de Liège

A l'instar d'Alain Delon en 2017, Robert Hossein sera mis à l'honneur lors du prochain Festival international du film policier de Liège (FIFPL). Une soirée exceptionnelle lui sera consacrée le vendredi 27 avril avec remise d'un big up d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, avant la diffusion de "Point de Chute", film réalisé en 1970 par l'acteur lui-même dans lequel il est à l'affiche aux côtés de Johnny Hallyday.

"Ils ne sont que quelques rares acteurs à incarner le genre policier et parmi ceux-ci se trouve en haut de l'affiche Robert Hossein, l'une des grandes figures incontestées du genre", indique Cédric Monnoye, le directeur du FIFPL.

Robert Hossein, âgé aujourd'hui de 90 ans, a joué dans de nombreux films policiers tels que "La mort d'un tueur", "Brigade antigangs", "Le professionnel", "La nuit des Espions", "Le meurtrier" ou encore "Le casse", aux côtés d'acteurs et actrices comme Jean-Paul Belmondo, Michel Galabru, Omar Sharif mais aussi Marie-France Pisier et Marina Vlady.

Réalisateur d'une quinzaine de films, il a également été dirigé par Roger Vadim, Yves Allégret, Claude Lelouch, Henri Verneuil, Georges Lautner ou encore Alexandre Arcady dans le "Grand Pardon".

On l'a également vu à la télévision dans "Le juge" et "Petits meurtres en famille" ou encore, plus récemment, sur les planches dans "L'affaire Sezenec" ou "Dominici".

Mais, Robert Hossein, c'est aussi la série des "Angélique". Pour tout cela et pour bien d'autres choses, le FIFPL a décidé de lui consacrer une soirée spéciale au Kinépolis de Rocourt le 27 avril dès 18h45.