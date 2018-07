Robert De Niro bientôt aux côtés de Joaquin Phoenix dans le "Joker" ?

L'iconique acteur pourrait bien tourner son premier film issu d'un DC Comic si les négociations qui ont lieu avec Warner Bros. aboutissent. Il donnait la réplique à Joaquin Phoenix qui a été choisi pour incarner le Joker, le pire ennemi du super-héros Batman.

Réalisé par Todd Phillips, auteur de la trilogie à succès "Very Bad Trip", "Joker" reviendra sur les origines du personnage et ce pourquoi il est devenu un maître du crime. Selon Variety, Robert De Niro est pressenti pour jouer le rôle d'un animateur de talk-show qui a contribué à rendre fou ce clown, prince du crime.

Le film, qui s'inspire de "Batman : The Killing Joke", comic book d'Alan Moore, est une "exploration d'un homme méprisé par la société", a indiqué Warner Bros. Il se déroulera au début des années 80 à Gotham City.

Le studio a annoncé la semaine dernière que "Joker" sortirait le 4 octobre 2019 aux Etats-Unis en même temps que le thriller "The Woman in the Window" de la Fox, et "Gemini Man", film de science-fiction distribué par Paramount.