Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) dément être le futur James Bond

C’est la rumeur qui court à Hollywood ces derniers jours. Regé-Jean Page, découvert dans la série à succès "La Chronique des Bridgerton", est envisagé par les bookmakers et les ragots pour incarner le futur agent 007.

Daniel Craig ne rempilera pas dans le costume de l’agent secret, après la sortie (qui se fait attendre) du prochain film, No Time to Die. Il faut donc lui trouver un successeur. Après avoir évoqué Idris Elba, Tom Hardy, Richard Madden ou encore Tom Hiddleston, c’est au tour de Regé-Jean Page de faire les frais de la rumeur.

Le jeune acteur britannique a pourtant démenti être le prochain 007, dans une interview avec Jimmy Fallon pour The Tonight Show.

Je pense qu’il y a un genre de transfert culturel à noter ici. Si vous êtes Britannique et que vous jouez dans quelque chose qui devient connu, alors les gens commencent à mentionner le nom qui commence par B.

Très remarqué pour son interprétation du duc d’Hastings dans La Chronique des Bridgerton, l’acteur au physique plaisant commence à se faire beaucoup de fans et à se faire sa place dans le petit monde du 7e art. De quoi convaincre les producteurs de James Bond de le faire changer d’avis et d’endosser le smoking ? Beaucoup espèrent que le plus célèbre agent secret de Sa Majesté évolue avec son temps, et soit interprété par un acteur de couleur. Regé-Jean Page serait alors un candidat idéal. On saura peut-être dans quelques mois qui aura l’honneur de succéder à Daniel Craig.