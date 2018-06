"Red Notice" : Gal Gadot rejoint Dwayne Johnson

La "Wonder Woman" Gal Gadot donnera la réplique au monstre Dwayne "The Rock" Johnson dans le film d'action "Red Notice", prévu pour le 12 juin 2020 aux Etats-Unis, ont révélé les médias américains. Pour le moment, aucun détail sur le rôle de l'actrice israélienne n'a été avancé. "The Rock" incarnera quant à lui un agent secret d'Interpol, chargé de capturer le voleur d'art le plus recherché au monde.

"Red Notice" sera produit par la même équipe de production de "Skyscraper" à savoir Flynn Picture Compagny, Seven Bucks Productions, la société de production de Dwayne Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia, ainsi que Bad Version. L'acteur américain "The Rock" retrouvera une fois de plus le réalisateur Rawson Marshall Thurber qui l'a déjà dirigé dans "Skyscraper", en salles le 11 juillet prochain.

Gal Gadot et Dwayne Johnson ont déjà travaillé ensemble, du cinquième au septième opus de la franchise "Fast and Furious". L'actrice de 33 ans est en ce moment en plein tournage du deuxième volet des aventures de "Wonder Woman", prévu pour le 30 octobre 2019, toujours mené par Patty Jenkins qui avait déjà réalisé le premier film.

Plus récemment, Gal Gadot a pris part au projet d'un film sur Fidel Castro en tant que productrice et pourrait même y décrocher un rôle.