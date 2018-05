Rebel Wilson rejoint Scarlett Johansson dans "Jojo Rabbit"

La comédienne Rebel Wilson a été annoncée au casting de "Jojo Rabbit", rapporte Deadline dans un article relayé sur le compte Twitter de l'actrice. L'Australienne rejoint donc Scarlett Johansson et Sam Rockwell déjà annoncés précédemment.

Taika Waititi, le réalisateur de "Thor : Ragnarok," signe ce film satirique sur la Seconde guerre mondiale qui suit la vie d'une petit garçon allemand de 10 ans qui aspire à faire partie des Jeunesses hitlériennes. Accompagné de son ami imaginaire, une version d'Adolf Hitler, le garçon va découvrir que sa mère (Scarlett Johansson) cache une jeune fille juive dans leur grenier. Pourtant, petit à petit et malgré la propagande, le garçon commencera à voir l'humanité émaner de la jeune fille juive.

Rebel Wilson y incarnera le rôle de Fraulein Rahm, une instructrice brut de décoffrage au sein d'un camp des Jeunesses Hitlériennes. Sam Rockwell sera quant à lui l'un des officiers nazis qui dirigent ce camp alors que le réalisateur fera une apparition sous les traits de l'ami imaginaire.

Le Néo-Zélandais Taika Waititi signe la réalisation et le scénario de ce film pour Fox Searchlight. Le tournage devrait commencer à la fin du printemps.

Connue pour avoir joué dans la comédie musicale "Pitch Perfect", Rebel Wilson sera prochainement à l'affiche de la comédie romantique "Isn't It Romantic" où elle donnera la réplique à Liam Hemsworth et Adam Devine. Le film est attendu au cinéma le 13 mars 2019. En attendant, elle accompagnera Anne Hathaway dans la comédie "The Hustle", prévue le 29 juin prochain aux Etats-Unis.