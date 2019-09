Phoebe Waller-Bridge sera récompensée aux Britannia Awards

MOUCHE - Bande-annonce (90 sec) - 03/09/2019 MOUCHE - Bande-annonce (90 sec) - - - - Mouche, à la fois séductrice et révoltée, combattive et abattue, nous transporte du rire aux larmes dans son quotidien foutraque avec son bar à thé qui périclite, son ex ex ex ex excessivement romantique, sa sexualité comme une fuite en avant, sa meilleure amie disparue, sa sœur coincée, son beau-frère alcoolique et déplacé, son père lâche, sa belle-mère venimeuse. La vie n’est pas toujours belle. La vie n’est pas toujours facile. La vie n’est pas toujours juste. La vie n’est pas toujours agréable. La vie n’est pas toujours marrante. Bref, la vie est compliquée. Et la sienne encore plus. Une série de 6 épisodes de 26 minutes, écrite et réalisée par JEANNE HERRY, librement adaptée de FLEABAG, l’œuvre de PHOEBE WALLER-BRIDGE. Produite par ALBAN ETIENNE et CAROLE DELLA VALLE pour BANIJAY STUDIOS FRANCE, et DOMINIQUE JUBIN pour STUDIOCANAL ORIGINAL. Avec CAMILLE COTTIN, ANNE DORVAL, DIDIER FLAMAND, SULIANE BRAHIM, PIERRE DELADONCHAMPS, INDIA HAIR, STANLEY WEBER, BRUNO BLAIRET, BENJAMIN LAVERNHE, SALIM KECHIOUCHE, YOUSSEF HAJDI … - - - - MOUCHE, la nouvelle Création Originale déjà disponible sur CANAL+ et myCANAL.