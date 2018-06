Pete Davidson au casting de "Big Time Adolescence"

Habitué de l'émission américaine "Saturday Night Live", l'amoureux d'Ariana Grande fera état de ses talents d'acteur au cinéma, dans le film dramatique "Big Time Adolescence" dont le tournage doit débuter en juillet.

Le film marquera les débuts de Jason Orley en tant que réalisateur et scénariste. "Big Time Adolescence" racontera l'histoire d'un adolescent dans une petite ville de banlieue sans histoire qui subit l'influence néfaste de son meilleur ami, un étudiant charismatique qui a arrêté ses études, joué par Pete Davidson. "J'ai voulu raconté cette histoire depuis longtemps et je suis tellement reconnaissant envers l'équipe chez American High de me donner l'opportunité afin lui donner vie", a déclaré le réalisateur. "Je n'aurais pas pu rêver meilleur complice que Pete Davidson à la tête de notre incroyable casting", a-t-il rajouté.

Griffin Gluck, Sydney Sweeney ("The Handmaid's Tale"), Machine Gun Kelly, Thomas Barbusca, Emily Arlook et Oona Lawrence complètent le casting.

Pete Davidson, qui s'illustre dans l'émission satirique "Saturday Night Live" depuis 2014, a récemment été à l'affiche de "Petits coups montés" dans le rôle de Duncan, disponible sur Netflix depuis le 15 juin 2018, aux côtés de Lucy Liu. En 2015, l'acteur avait également fait partie de la comédie "Crazy Amy" de Judd Apatow avec Amy Schumer.