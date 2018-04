Penelope Cruz et Antonio Banderas dans le nouveau film de Pedro Almodovar

Les acteurs espagnols Penelope Cruz et Antonio Banderas retrouvent le cinéaste Pedro Almodovar pour son prochain film "Dolor y Gloria", dont le tournage devrait débuter en juillet. A ce casting étoilé 100 % ibérique se rajoutent les acteurs Asier Etxeandia et Julieta Serrano.

Le long-métrage racontera les histoires de plusieurs retrouvailles, certaines dans le présent, d'autres dans le passé : "Les premières amours, les secondes, une mère, la mort, des acteurs avec qui le réalisateur a travaillé, dans les années 1960, 1980, et aujourd'hui", peut-on lire sur le communiqué publié sur le site de la société de production de Pedro Almodovar, El Deseo. Alors que le réalisateur nous avait habitué à des films centrés sur des personnages féminins, "Dolor y Glora" se focalisera sur les personnages masculins incarnés par Antonio Banderas et Asier Etxeandia, non sans oublier son actrice fétiche, Penelope Cruz, toujours aussi fidèle.

Antonio Banderas et Penelope Cruz ont déjà partagé l'affiche de l'un des films de Pedro Almodovar : "Les Amants passagers", en 2013.

Antonio Banderas tiendra le premier rôle dans la série "Genius : Picasso" de National Geographic, disponible dès le 23 avril.

Quant à Penelope Cruz, elle présentera le thriller "Todos lo Saben" de l'Iranien Asghar Farhadi lors de la 71e édition du Festival de Cannes, le 8 mai prochain.