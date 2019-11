Patrick Schwarzenegger rejoint la distribution de "Moxie" d'Amy Poehler

Le fils d’Arnold Schwarzenegger, que l’on a déjà vu dans plusieurs longs-métrages comme Midnight Sun, ainsi que Ike Barinholtz ("Nos pires voisins") vont faire partie du casting du deuxième long-métrage d’Amy Poehler, après "Un week-end à Napa", sorti en 2019 sur Netflix. Écrit par Tamara Chestna ("After"), d’après un livre de Jennifer Mathieu, "Moxie" raconte l’histoire d’une fille (Hadley Robinson, révélée dans "Utopia") d’un village qui, inspirée par le passé rebelle de sa mère, lance une révolution féministe dans son lycée.

Le projet est produit par Amy Poehler via sa société Paper Kite ("Russian Doll"), Morgan Sackett et Kim Lessing. Le tournage a déjà débuté à Los Angeles, indique le Hollywood Reporter. Outre Hadley Robinson, Patrick Schwarzenegger et Ike Barinholtz, on retrouvera la mannequin et actrice Lauren Tsai dans la distribution. Aucune date de sortie n’a pour le moment été communiquée.