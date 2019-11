Oscar Isaac, prochainement à l'affiche du thriller "The Card Counter"

L'acteur, aperçu dans "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force", "A most violent year" ou encore "Inside Llewyn Davis", sera le héros du prochain film de Paul Schrader ("Dominion : Prequel to the Exorcist", "La Sentinelle"). Écrit et réalisé par Paul Schrader, "The Card Counter" mettra en scène Oscar Isaac dans la peau de William Tell, un joueur professionnel et ancien militaire. Il se décide à aider Cirk, un jeune homme cherchant à se venger d'un ennemi commun qui a hanté leur passé.

Le long-métrage sera produit par Braxton Pope et Lauren Mann. Le tournage devrait commencer au début de l'année prochaine, annonce le Hollywood Reporter. Pour rappel, Paul Schrader a collaboré à de nombreux films cultes. Il a été le scénariste de "Taxi Driver" et "Raging Bull" de Martin Scorsese, mais aussi de "Mosquito Coast" de Peter Weir ou encore "Obsession" de Brian De Palma.

Oscar Isaac a récemment pu être vu dans le thriller de Netflix, "Triple frontière". Il reprendra son rôle de Poe Dameron dans "Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker" dont la sortie est prévue pour décembre. Il sera également à l'affiche de "Dune" de Denis Villeneuve, nouvelle adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert.