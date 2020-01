Oscar Isaac jouera dans l'adaptation du comics "Ex machina"

Actuellement au cinéma dans "Star Wars : L’Ascension de Skywalker", Oscar Isaac a trouvé un nouveau projet. Selon Variety, il aura un rôle et produira "Ex machina" ("The Great Machine" en version originale), d’après le comic du même nom écrit par Brian K. Vaughan ("Lost : Les Disparus", "Paper Girls") et dessiné par Tony Harris.

Composée de 54 épisodes publiés entre 2004 à 2010, le comic met en scène Mitchell Hundred, un ancien super-héros qui s’était fait connaître sous le pseudonyme "La Grande Machine". Il est élu maire de New York suite aux attentats du 11 septembre 2001. Les lecteurs sont invités à suivre sa vie, que ce soit des situations politiques qu’il doit résoudre ou la découverte de mystères qui entourent ses super-pouvoirs.

Les droits d'"Ex machina" ont récemment été achetés par le studio Legendary. Le scénario sera écrit par Anna Waterhouse et Joe Shrapnel, à qui l’on doit le script de "Seberg" avec Kristen Stewart. Oscar Isaac interprétera le personnage principal, Mitchell Hundred. Avant de le retrouver dans ce film, il sera à l’affiche de "The Card Counter" de Paul Schrader et de "Dune" de Denis Villeneuve, d’après le célèbre roman de Frank Herbert.