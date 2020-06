Oscar Isaac à l'affiche d'une adaptation de Jo Nesbo

Ben Stiller dirigera Oscar Isaac dans une adaptation d'une nouvelle de l'auteur norvégien Jo Nesbø pour le grand écran, a dévoilé Deadline. Le film conserve pour l'instant secret son intrigue.

Si aucun détail concernant l'intrigue n'a été dévoilé, on sait néanmoins qu'Eric Roth se chargera du scénario de "London". Le scénariste oscarisé pour "Forrest Gump" et dernièrement nommé pour "A Star Is Born" s'attaquera à l'oeuvre de Jo Nesbø, auteur norvégien déjà adapté au cinéma ("Le Bonhomme de neige" en 2017 avec Michael Fassbender).

En plus d'apparaître à l'écran, Oscar Isaac, qui a obtenu les droits de cette histoire, coproduira le projet à travers sa société Mad Gene Media. Ce dernier sera rejoint par Ben Stiller et sa propre boîte de production, Red Hour. L'auteur norvégien Jo Nesbø interviendra également comme producteur exécutif aux côtés de Niclas Salomonsson et de Lionsgate qui supervisera l'ensemble du projet.

Ben Stiller s'est dernièrement illustré avec la mini-série "Escape at Dannemora" qui lui a valu une nomination à l'Emmy Award de la meilleure réalisation pour une mini-série ou un téléfilm en 2019. S'il n'a pas remporté ce prix, l'acteur et réalisateur aura raflé le Directors Guild of American Award de la meilleure réalisation pour une mini-série en 2018.

Quant à Oscar Isaac, l'acteur américain a été à l'affiche du dernier "Star Wars", "L'Ascension de Skywalker" de J. J. Abrams, sorti en 2019 au cinéma. Il est attendu dans le prochain film de Denis Villeneuve, "Dune", aux côtés de Timothée Chalamet et Josh Brolin, dont la sortie est prévue en 2020.