"Once Upon A Time In Hollywood" : Leonardo DiCaprio dévoile la première photo avec Brad Pitt

Leonardo DiCaprio a partagé sur son compte Instagram la première photographie du prochain film de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood". Il y apparaît aux côtés de Brad Pitt. La publication dévoile les deux personnages principaux dont les costumes nous transportent dans les années 1970.

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio y incarnent respectivement Cliff Booth et Rick Dalton dont les carrières au cinéma à Hollywood connaissent des difficultés. Tout bascule lorsque Rick Dalton découvre que sa voisine n'est autre que Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie, actrice connue et femme du réalisateur Roman Polanski. Ils seront confrontés au meurtre de la jeune actrice par les fanatiques du tueur en série Charles Manson.

C'est un casting plein de promesses que promet le réalisateur mythique de "Pulp Fiction". Lors du CinemaCon à Las Vegas en avril dernier, Quentin Tarantino avait déclaré : "Sony et moi allons amener dans les salles obscures la paire de stars la plus excitante depuis Paul Newman et Robert Redford", selon les propos recueillis par l'AFP. Un duo culte qui donnera la réplique à l'un des acteurs les plus mythiques du cinéma : Al Pacino. Le "Parrain" tiendra le rôle de l'agent de l'acteur interprété par DiCaprio. Tarantino s'est également offert les services de Dakota Fanning, Burt Reynolds, Damian Lewis, Luke Perry, James Mardsen et Tim Roth.

Le long-métrage très attendu et gorgé de violence racontera la montée en puissance du Nouvel Hollywood et les meurtres de la secte "Famille Manson" qui avaient secoué l'Amérique en 1969. Le tournage de "Once Upon A Time In Hollywood" vient de débuter. Le résultat est attendu dans les salles obscures en 2019.