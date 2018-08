"Once Upon A Time In Hollywood" : Lena Dunham au casting du prochain Quentin Tarantino

Les acteurs prestigieux continuent de rejoindre la distribution du treizième film du réalisateur américain. Après Al Pacino, Leonardo Di Caprio et Brad Pitt, c'est au tour de Lena Dunham, multi-récompensée pour sa série "Girls", d'être annoncée. Maya Hawke, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, sera aussi de la partie.

"Once Upon A Time In Hollywood", prévu pour le 14 août 2019 en France, se situe à la fin des années 60 à Los Angeles, avec, en arrière-plan, les crimes de la "Famille" de Charles Manson. Leonardo Di Captrio jouera Rick Dalton, une ancienne star de série western, tandis que Brad Pitt interprétera sa doublure de toujours, Cliff Booth. Al Pacino sera l'agent de Rick Dalton.

Selon Deadline, Lena Dunham incarnera un personnage nommé Gypsy. Ce sera son premier rôle majeur au cinéma après le succès de "Girls" entre 2012 et 2017. Maya Hawke sera Flower Child et Lorenza Izzo prêtera ses traits à Francesca Capucci, une star de cinéma italienne.