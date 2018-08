"Once Upon A Time In Hollywood" : la première photo de Margot Robbie en Sharon Tate dévoilée

L'actrice a publié ce lundi sur Instagram un aperçu de ce à quoi elle ressemblera dans le prochain long-métrage de Quentin Tarantino. Un teaser pour faire patienter ses fans, un an avant la sortie de "Once Upon A Time In Hollywood", prévue le 14 août 2019 en Belgique

Dans "Once Upon A Time In Hollywood" produit par Sony, Margot Robbie incarnera l'actrice Sharon Tate, l'ex femme du réalisateur Roman Polanski. En 1969, elle fut assassinée chez elle par la "Famille" de Charles Manson alors qu'elle était enceinte. Ce lundi, Robbie a dévoilé le premier look de son personnage sur les réseaux sociaux : la star est vêtue d'un haut noir à col roulé, d'une jupe blanche et de bottes en cuir.