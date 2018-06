"Once Upon A Time In Hollywood" : Al Pacino au casting du prochain Quentin Tarantino

Alors que les noms de Dakota Fanning ("Twilight"), Damian Lewis ("Homeland") et Luke Perry ("Riverdale") étaient annoncés ce mercredi pour rejoindre le neuvième film du réalisateur américain, c'est au tour d'Al Pacino de décrocher un rôle, révèle Variety.

"Once Upon A Time In Hollywood" accumule les têtes d'affiche : pour son nouveau long-métrage, trois ans après la sortie des "Huit salopards", Quentin Tarantino s'offre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Al Pacino. Ce dernier incarnera Marvin Shwarz, l'agent d'un acteur de western, interprété par Leonardo Di Caprio.

C'est la première collaboration entre Al Pacino et Quentin Tarantino. Depuis son premier film, "Reservoir Dogs" en 1992, le cinéaste a toujours travaillé avec des acteurs légendaires qui l'ont fait grandir, de Robert Foster dans "Jackie Brown" à David Carradine dans la saga "Kill Bill".

"Once Upon A Time In Hollywood", prévu pour le 14 août 2019 en Belgique, se situera à la fin des années 60 à Los Angeles. Rick Dalton (DiCaprio) et Cliff Booth (Brad Pitt) ont des difficultés à mener leur carrière dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus. Mais Dalton a une voisine très connue, Sharon Tate (Margot Robbie), l'ancienne épouse de Roman Polanski assassinée par la "Famille" de Charles Manson à la fin des années 60.