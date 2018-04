Omar Sy sera "Le Prince oublié" du nouveau film de Michel Hazanavicius

L'acteur français Omar Sy tiendra le rôle principal du prochain film de Michel Hazanavicius, "Le Prince oublié". Coproduite par Prélude, Pathé, Studiocanal et TF1 Films Production, le tournage se déroulera du 30 juillet au 5 octobre 2018. Bérénice Bejo et François Damiens se joindront à l'un des acteurs préférés des Français.

Omar Sy incarnera Djibi, un père élevant seul Sofia, sa fille de 8 ans. Avant de dormir, Djibi raconte tous les soirs à sa fille une histoire sortie de son imagination. Mais lorsque Sofia s'endort, ces histoires extraordinaires prennent vie dans ses rêves où chevaliers, pirates et dragons règnent en maîtres. Sofia devient alors une princesse en détresse alors que son père n'est autre que le courageux prince. Trois ans plus tard, alors que Sofia rentre au collège, la jeune fille s'éloigne de plus en plus de son père, délaissant ses histoires fantastiques. Djibi devra accepter de voir sa fille grandir tandis que dans le monde des rêves, le fameux prince sera en proie à la plus épique des aventures.

"Le Prince oublié" marque la première collaboration entre le réalisateur et l'acteur français. Le film du réalisateur de "OSS 117" sera disponible à la vente lors du Marché du Film pendant le Festival de Cannes.

Michel Hazanavicius avait remporté entre autres, les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film pour "The Artist" en 2012.