"Old Man", une future série avec John Lithgow et Jeff Bridges

Le casting de la nouvelle série dramatique de la chaîne américaine FX se précise. Baptisée "Old Man", le projet a suscité l'intérêt de l'acteur américain John Lithgow ("Dexter") qui rejoint donc Jeff Bridges ("The Big Lebowski") à la distribution, selon le magazine américain Variety. Si la série est confirmée, John Lithgow signera son retour à la télévision américaine, après l'arrêt de "Trial and Error" en août 2018.

Adaptée du roman éponyme de Thomas Perry paru en 2017, la série "Old Man" raconte l'histoire de Dan Chase, incarné par Jeff Bridges, un ancien agent de la CIA qui a abandonné les services secrets après l'échec d'une mission. Après une vie de cavale, ce vétéran se retrouve poursuivi par un assassin. Dan Chase doit alors renouer avec son passé pour survivre.

Aux côtés de Jeff Bridges, John Lithgow interprétera Harold Harper. Décrit comme un homme intelligent, il peut faire preuve de profonde compassion ou être impitoyable. Après avoir souffert d'une terrible perte personnelle, il est rappelé par le FBI. Son passé compliqué avec Chase fait de lui le parfait agent pour retrouver le vieil homme en cavale.

Connu pour ses rôles dans "Footloose", "Cliffhanger" ou "Blow Out", John Lithgow connaît parfaitement l'univers du petit écran pour avoir joué dans les séries "Troisième planète après le soleil", "Dexter", "30 Rock", "How I Met Your Mother" ou "The Crown", dans laquelle il incarnait Winston Churchill.

Jon Watts, le réalisateur de "Spider-Man : Homecoming", sorti en 2017, réalisera l'épisode pilote et officiera à la production avec Jeff Bridges. Produite par Fox 21 Television Studios, le tournage de la série aura lieu dès cet automne.