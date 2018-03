Octavia Spencer et Marion Cotillard rejoignent le reboot de "Docteur Dolittle"

Déjà très impressionnant, le casting vocal animal de "The Voyage of Doctor Dolittle" s'étoffe avec l'arrivée des deux actrices. Elles seront réunies autour de Robert Downey Jr., nouvel interprète du vétérinaire déjanté capable de parler aux animaux.

L'acteur Robert Downey Jr. a dévoilé sur Twitter le casting complet du reboot de "Docteur Dolittle", film en live-action prévu le 12 avril 2019.

Remplaçant d'Eddy Murphy dans le rôle du mythique vétérinaire, Robert Downey Jr. sera entouré d'animaux aux voix familières. Marion Cotillard prêtera sa voix à Tutu la renarde tandis qu'Octavia Spencer ("The Shape of Water) sera Dab-Dab le canard.

Autres recrues de choix annoncées mardi : Rami Malek ("Mr. Robot") dans la peau d'un gorille, Kumail Nanjiani ("The Big Sick") en autruche, l'ex-catcheur John Cena en ours polaire, Craig Robinson ("Ghosted") en souris, Carmen Ejogo ("Selma") en lionne ainsi que Frances de la Tour ("Harry Potter et la Coupe de Feu") dans le rôle d'une certaine "Ginko-who-soars".

Emma Thompson, Selena Gomez, Ralph Fiennes et Tom Holland avaient déjà rejoint la ménagerie quatre étoiles de "The Voyage of Doctor Dolittle" en février face à Antonio Banderas, Michael Sheen et Jim Broadbent, qui apparaîtront quant à eux sous les traits de personnages humains.

Le tournage du reboot de "Docteur Dolittle" doit prochainement débuter sous la direction du réalisateur et scénariste oscarisé Stephen Gaghan ("Syriana", "Traffic").

Avant d'être une franchise comique lancée en 1998, "Les Voyages du Docteur Dolittle" est une série de livres pour enfants des années 20 imaginée par le britannique Hugh Lofting.



AFP