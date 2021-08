Nom de Zeus ! Doc Brown et Marty McFly seraient-ils de retour ?

Après la réunion des acteurs de Friends, serait-ce au tour de Michael J. Fox et Christopher Lloyd de se retrouver ? Malheureusement non, ces retrouvailles ne furent que pour quelques instants. En effet les deux acteurs n'étaient ensemble pour le bonheur de leurs fans présents à Awesome Con, l’événement comic-con de Washington, DC.

Lloyd et Fox alias Doc Brown et Marty McFly se sont en effet retrouvés à Washington pour célébrer le 35e anniversaire du film original " Retour vers le futur ", sorti en 1985. Seuls les visiteurs de l’événement ont pu voir en chair et en os le Doc et Marty. Ce qui n’a pas empêché Marty qui se présente parfois sous le nom de "Dark Vador, un extraterrestre venu de la planète Vulcain" et doc, l’inventeur de la machine à voyager dans le temps à prendre quelques photos pour leurs fans.

