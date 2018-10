Nicole Kidman méconnaissable dans la bande-annonce de "Destroyer"

L'actrice australienne se dévoile dans la première bande-annonce du thriller dramatique "Destroyer". Poignant et plein de suspens, le long-métrage suivra le parcours chaotique d'une détective de Los Angeles tourmentée depuis sa mission sous couverture dans un gang californien. Le film sortira le 25 décembre aux Etats-Unis et à une date encore inconnue en Belgique.

Nicole Kidman demeure l'une des actrices les plus bankable de Hollywood. Alors qu'elle reprendra prochainement son rôle dans la série dramatique "Big Little Lies" sur HBO, l'actrice australienne sera à l'affiche du film de Karyn Kysama "Destroyer", le 25 décembre prochain aux Etats-Unis. Les premières images de ce thriller dramatique viennent d'être dévoilées dans une bande-annonce percutante.

L'actrice oscarisée y interprète Erin Bell, une détective de la police de Los Angeles qui a débuté en infiltrant un gang en Californie dont la mission s'est soldée par de tragiques événements. Des années plus tard, le chef du gang refait surface pour forcer Erin à renouer avec d'anciens membres du gang et ainsi la confronter à ses propres démons qui la hantent depuis ces événements.

Aux côtés de Nicole Kidman, on retrouvera Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Scoot McNairy, Bradley Whitford, Sebastian Stan et Jade Pettyjohn. Ce long-métrage réalisé par Karyn Kusama ("Jennyfer's Body"), d'après un scénario co-écrit par Phil Hay et Matt Mangredi ("Mise à l'épreuve").

Nicole Kidman est également attendue en fin d'année dans le blockbuster "Aquaman" de James Wan avec Jason Momoa, qui sortira le 19 décembre prochain dans les salles obscures françaises.