Nicole Kidman conclut un accord avec Amazon Studios

L'actrice, oscarisée pour "The Hours" en 2002, et sa boîte de production Blossom Films, développeront du contenu exclusif pour Amazon Studios.

"Nicole est une force de la nature, aussi bien en tant qu'actrice qu'en tant que productrice, écrit Jennifer Salke, aux commandes d'Amazon Studios, dans un communiqué révélé par Variety. Elle comprend notre besoin d'apporter à nos clients d'Amazon Prime Video des programmes télévisuels addictifs, divertissants et captivants ainsi que des films où notre public se reconnait. Beaucoup de projets vont voir le jour dans un futur proche", conclut-elle.

"Je suis très impatiente de commencer à travailler avec Jen Salke et toute l'équipe, a ajouté Kidman. Notre but à Blossom Films est de créer un contenu important et distrayant sur de multiples plateformes [...]".

Blossom Films a entre autres produit la mini-série à succès "Big Little Lies" pour HBO pour laquelle Nicole Kidman a reçu l'Emmy de la meilleure actrice.