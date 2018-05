Netflix va adapter une autre oeuvre de Stephen King avec James Marsden

Stephen King continue de s'attirer les faveurs du cinéma. Après le succès du film d'horreur "Ça" d'Andrés Muschietti en 2017, c'est au tour de "In the Tall Grass" d'être adapté sur grand écran. Netflix a acheté les droits de cette nouvelle écrite par Stephen King et son fils Joe Hill en 2012. Selon plusieurs médias américains, Vincenzo Natali dirigera le projet, du scénario à la réalisation. Il se murmure également que James Marsden ("X-Men", "Westworld") serait en négociation pour intégrer le casting. Le tournage de cette histoire d'horreur est prévu pour cet été et se déroulera à Toronto au Canada.

L'oeuvre du génie de l'horreur raconte l'histoire de Cal et Becky Demuth, un frère et une sœur inséparables. Alors en deuxième année à l'université, Becky découvre qu'elle est enceinte. Une situation que ses parents préfèrent régler en l'envoyant chez sa tante jusqu'à ce que le bébé arrive. Cal décide d'accompagner sa sœur et ils prennent ensemble la route à travers le pays. Après trois jours de route, ils s'arrêtent au niveau d'un champ d'herbes hautes lorsqu'ils entendent les cris d'un petit garçon nommé Tobin. Cal et Becky décident d'entrer dans ces herbes hautes pour l'aider. De là, ils se séparent et d'étranges événements se produisent, plus dangereux les uns que les autres.

On ne compte plus le nombre de romans de Stephen King qui ont été adaptés au grand écran. Récemment, le film d'horreur "Ça" d'Andrés Muschietti a récolté plus de 700 millions de dollars au box-office mondial après sa sortie en 2017 et a décroché une suite pour l'automne 2019. Bill Skarsgård retournera dans la peau du clown Pennywise le 6 septembre 2019 aux Etats-Unis. Jessica Chastain, James McAvoy, et Bill Hader pourraient rejoindre le projet toujours piloté par Andrés Muschietti.

Prochainement, "Marche ou crève", publié en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman, aura également le droit à une adaptation cinématographique sous l'égide de James Vanderbilt. A noter que Netflix avait déjà proposé en 2017 deux films originaux déclinés de Stephen King, "Jessie" et "1922".