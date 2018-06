"Needle in a Timestack" : Orlando Bloom dans le prochain film de John Ridley

Après "Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar" et "Conspiracy", Orlando Bloom sera bientôt à l'affiche d'un prochain long-métrage. Aux côtés de Freida Pinto ("Slumdog Millionaire"), Leslie Odom Jr. ("Smash") et de la chanteuse Cynthia Erivo, il tiendra le rôle principal de "Needle in a Timestack", annonce Deadline. Cette fiction racontera l'histoire d'un couple qui tentera de sauver son mariage dans un monde où l'on peut remonter le temps et où le passé et le présent s'entremêlent.

BRON Studios remplace Miramax, prévu au départ comme producteur du film. L'oscarisé John Ridley dirigera "Needle in a Timestack", deuxième long-métrage du cinéaste après "Jimi: All Is by My Side" en 2013.