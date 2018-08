Natalie Portman réalisera et tournera dans un biopic sur les reines américaines du courrier du cœur

L'actrice interprétera les deux sœurs jumelles devenues reines du courrier du cœur aux Etats-Unis. Pendant près de cinquante ans, Pauline Phillips et Esther Pauline Friedman tenaient deux rubriques quotidiennes très populaires, respectivement "Dear Abby" (Chère Abby) et "Ask Ann Landers".

Natalie Portman jouera le rôle des deux sœurs qui étaient rivales professionnellement et où se mêlaient jalousie, compétition, succès et tendresse. Les deux femmes sont nées en 1918 dans l'Iowa. La chronique "Dear Abby" fut lancée en 1956 par Pauline Phillips dans le San Francisco Chronicle dans laquelle Abigail Van Buren - son pseudonyme- consolait des millions de lecteurs qui lui faisaient part de leurs problèmes. Sa sœur jumelle, née Esther Pauline Friedman, gagna un concours en 1955 pour reprendre la rubrique "Ask Ann Landers" dans le Chicago Sun-Times.

Le script a été écrit par Katie Robbins, qui a travaillé sur la série "The Affair". Aucune date de tournage n'a encore été annoncée.

Ce sera le deuxième long-métrage de Natalie Portman après "Une histoire d'amour et de ténèbres", sorti en 2015.