Natalie Dormer va jouer Vivien Leigh à la télévision

Après "Game of Thrones", Natalie Dormer s'attaque à "Autant en emporte le vent". L'actrice britannique a été choisie pour incarner la star du cinéma Vivien Leigh au petit écran. Elle portera également la double casquette de productrice pour ce projet en association avec les Américains de FremantleMedia, qui détient les droits de diffusion à l'international, et les Anglais de Mainstreet Pictures.

La série reviendra sur la vie professionnelle et personnelle de Vivien Leigh, connue pour ses rôles mythiques dans "Autant en emporte le vent" de Victor Fleming en 1939 et "Un tramway nommé Désir" d'Elia Kazan en 1952. Deux films qui lui ont permis de rentrer dans le club des actrices doublement oscarisées. De sa carrière à Hollywood dans les années 1940 à son mariage avec Laurence Olivier, ses problèmes de santé mentale ou encore sa condition de femme à cette époque, la série développera plusieurs intrigues.

Pour l'instant, le projet ne possède ni de titre ni de nombre d'épisodes définis. Stewart Harcourt ("Churchill's Secret") s'occupera du scénario tout en s'inspirant de la biographie "Vivien Leigh : An Intimate Portrait", publie en 2013 par Kendra Bean.

"Nous sommes incroyablement enthousiastes de collaborer avec la brillante Natalie Dormer dans le rôle d'une star culte telle que Vivien Leigh et d'apporter cette histoire extraordinaire encore inconnue à un public plus large", a précisé Sally Haynes et Laura Mackey de Mainstreet.

Natalie Dormer a été l'une des vedettes de la série à succès "Game of Thrones" sur HBO où elle incarnait le rôle de Margaery Tyrell. Elle sera prochainement à l'affiche de l'adaptation de "Picnic At Hanging Rock" pour Amazon ou encore "In Darkness" au cinéma. Deux projets que Natalie Dormer a co-écrit. Un virage que souhaite de plus en plus prendre la jeune actrice.