Naomie Harris rejoint Jude Law dans la série "The Third Day"

La star anglaise Naomie Harris, remarquée dans la saga "Pirates des Caraïbes", dans le rôle de Tia Dalma (Calypso), puis plébiscitée dans "Moonlight", film pour lequel elle fut nommée aux Oscars dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle", fera partie du casting de la série "The Third Day", co-produite par HBO et Sky.

Composée de six parties, la série raconte l'histoire de Sam (Jude Law), attiré sur une mystérieuse île située au large des côtes britanniques. Il y rencontrera ses habitants, qui ont des étranges rituels. Son imagination se mêlera bientôt à la réalité, si bien qu'il entrera en conflit avec la population. Naomie Harris interprétera une autre étrangère, venue sur l'île pour trouver des réponses.

"The Third Day" sera divisée en deux moitiés. La première, intitulée "Summer" et dirigée par Marc Munden, lauréat de trois BAFTA au cours de sa carrière, notamment pour la série "National Treasure", se concentrera sur Sam, tandis que la seconde, "Winter", réalisée par Philippa Lowthorpe ("The Crown"), suivra le personnage incarné par Harris.

La série sera diffusée l'année prochaine sur Sky Atlantic en Europe et HBO aux États-Unis. Ce drame est la dernière collaboration en date de HBO et Sky, après le succès critique de "Chernobyl". La mini-série "Catherine the Great", avec Helen Mirren, est attendue prochainement sur HBO.