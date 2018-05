Naomi Watts et Frank Grillo dans le prochain film de James DeMonaco

Le réalisateur de la saga "American Nightmare" sera à la tête de "Once Upon a Time in Staten Island".

Alors que le prequel de la trilogie d'épouvante "American Nightmare" est annoncé pour juillet 2018, James DeMonaco enchaîne les projets. Il écrira et réalisera un drame familial intitulé "Once Upon a Time in Staten Island". L'action se déroulera pendant l'été 1982, avec, pour arrière-plan, la sortie dans les salles de "Rocky 3 : L'Œil du tigre", selon les informations du Hollywood Reporter. Naomi Watts ("King Kong", "J. Edgar"), Frank Grillo ("Zero Dark Thirty", "Captain America : Civil War") et Bobby Cannavale ("Blue Jasmine") feront partie du casting.

"Once Upon a Time in Staten Island" entrera en production à la fin du mois.