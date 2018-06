"Murder Mystery" : Dany Boon a commencé le tournage aux côtés de Jennifer Aniston

Dany Boon continue de percer sur Netflix. Après avoir débarqué sur la plateforme de streaming avec son spectacle "Dany de Boon Des Hauts-de-France" en mai dernier, voilà que le plus Ch'ti des Français vient de débuter le tournage de "Murder Mystery" à Montréal. Le comédien y donne la réplique à Jennifer Aniston et Adam Sandler, têtes d'affiche de cette comédie. Le Californien Kyle Newacheck est aux commandes de ce long-métrage dont le tournage se poursuivra en Europe avant une sortie prévue pour 2019.

Aux côtés du Français, Luke Evans ("La Belle et la Bête"), Gemma Arterton ("Tamara Drewe"), Terrence Stamp et Olafur Darri Olafsson ont également rejoint le casting déjà bien fourni.

Le film suivra les péripéties d'un policier de la ville de New-York (Adam Sandler) et de sa femme (Jennifer Aniston), qui après une promesse, partent finalement en voyage en Europe. Lors du vol, le couple fera la rencontre d'un homme mystérieux, incarné par Luke Evans, qui les emmènera sur un yacht d'un milliardaire très âgé. Tout bascule lorsque ce dernier est assassiné. Les deux amoureux new-yorkais sont dès lors les premiers suspects.

L'acteur Français Dany Boon y incarnera un inspecteur d'Interpol, avait-il révélé au micro de RTL : "C'est une comédie d'action qui s'appelle 'Murder Mystery'. J'ai lu le scénario il y a dix jours, j'ai beaucoup aimé. [...] C'est un inspecteur d'Interpol qui enquête sur une série de meurtres. [...] Le personnage est très marrant et pour une fois, ce n'est pas un rôle de Français méchant comme d'habitude.".

Luis Gerardo Mendez, Shioli Kutsuna ("Deadpool 2"), David Walliams ("Little Britain"), Adeel Akhtar ("The Big Sick") et John Kani ("Black Panther") font également partie du casting.

"Murder Mystery" marque la sixième collaboration entre le comédien Adam Sandler et la plateforme américaine. Quant à Dany Boon, il signe son premier rôle dans une comédie américaine avant de retourner en France en août pour le tournage de l'adaptation du "Dindon" de George Feydeau, son septième long-métrage en tant que réalisateur. Attendu pour le printemps prochain, Dany Boon y incarnera le rôle de l'avocat Vatelin aux côtés d'Ahmed Sylla et d'Alice Pol.