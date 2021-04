Mostra de Venise : Roberto Benigni recevra le Lion d'Or pour sa carrière

L’acteur, réalisateur et scénariste italien Roberto Benigni recevra un Lion d’Or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière à l’occasion de la 78e Mostra de Venise (1-11 septembre), a annoncé jeudi la direction du festival.

"Depuis ses débuts, placés sous le signe d’une bouffée novatrice et irrespectueuse des règles et traditions, Roberto Benigni s’est imposé dans le panorama du spectacle italien comme une figure de référence, sans précédents et sans équivalents", a déclaré dans un communiqué Alberto Barbera, le directeur de la Mostra de Venise.

Roberto Benigni, 68 ans, a fait preuve d'"exubérance et d’impétuosité, de générosité avec laquelle il se concède au public et de cette joie pleine de passion qui représente peut-être la caractéristique la plus originale de ses créations", a ajouté M. Barbera.

"Avec un admirable éclectisme, sans jamais renoncer à être lui-même, il a su passer du rôle d’un des plus extraordinaires acteurs comiques […] à celui de metteur en scène capable de réaliser des films avec un grand impact populaire pour finir comme l’interprète et le divulgateur le plus apprécié de la Divine comédie dantesque", a conclu M. Barbera.

"Mon cœur est plein de joie et de gratitude. C’est un honneur immense que de recevoir une récompense aussi importante pour mon travail de la part de la Mostra de Venise", a réagi Roberto Benigni, cité par le communiqué.