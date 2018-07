Mostra de Venise 2018 : Christoph Waltz et Naomi Watts dans le jury

La 75e édition du festival international du film de Venise, qui aura lieu du mercredi 29 août au samedi 8 septembre prochain, a révélé les artistes qui jugeront les long-métrages de la célèbre compétition italienne. Guillermo del Toro, vainqueur l'année dernière du Lion d'or pour son film "La forme de l'eau", présidera le jury.

Taika Waititi, le réalisateur de "Thor : Ragnarok", les acteurs Christoph Waltz et Naomi Watts font partie des talents qui constitueront le jury de la Mostra de Venise 2018 qui s'ouvrira le 29 août prochain en Italie. Ils seront rejoints par l'actrice et réalisatrice taïwanaise Sylvia Chang ("Love Education"), la star danoise Trine Dyrholm, la réalisatrice française Nicole Garcia, le cinéaste italien Paolo Genovese ("Perfetti sconosciuti") et la réalisatrice polonaise Malgorzata Szumowska.

Autour du président Guillermo del Toro, ils remettront le Lion d'or (meilleur film), le Lion d'argent (le grand prix du jury), la coupe Volpi des meilleures interprétations féminines et masculines, le prix Osella du meilleur scénario et le prix Marcello-Mastroianni du meilleur espoir.

Font notamment partie de la sélection officielle : "First Man" de Damien Chazelle, "Roma" d'Alfonso Cuarón, "Doubles vies" d'Olivier Assayas, "The Sisters Brothers" de Jacques Audiard ou encore "The Ballad Of Buster Scruggs" des frères Coen.