"Monkey Man" : Dev Patel va réaliser son premier film

La star de "Slumdog Millionaire" jouera et dirigera "Monkey Man" qui est présenté cette semaine au marché du film américain. Ce thriller s'inspirera de la mythologie indienne, annonce le Hollywood Reporter.

Dev Patel passe derrière la caméra. L'acteur, qui a décroché une nomination aux Oscars en 2016 pour "Lion", réalisera un film d'action basé à Bombay. Il suivra un jeune homme qui sort de prison et affronte un monde terni par la corruption et où les valeurs spirituelles s'affaiblissent.

Le scénario a été écrit par Patel, Paul Angunawela et John Collee ("Hotel Mumbai", "Happy Feet", "Master and Commander : The Far Side of the World").

Le tournage devrait commencer à Bombay au printemps 2019. Chung-Hoon Chung ("Ca") a été engagé comme directeur de la photographie.

En attendant "Monkey Man", Dev Patel sera à l'affiche d'"Hotel Mumbai". Il a également décroché un rôle dans une nouvelle adaptation cinématographique d'un roman de Charles Dickens, "The Personal History of David Copperfield" d'Armando Iannucci.