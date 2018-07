"Mon chien stupide" : le prochain film d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg

Deux ans après "Ils sont partout", Yvan Attal retrouve Charlotte Gainsbourg au cinéma. Avec "Mon chien stupide", le cinéaste signe le cinquième long-métrage avec sa femme et actrice renommée au casting. Le réalisateur et acteur français lui donnera également la réplique dans cette adaptation cinématographique du roman éponyme de John Fante, publié en 1985.

L'histoire suivra la vie d'un écrivain contemporain ayant connu le succès il y a vingt-cinq ans mais qui depuis connaît une traversée du désert. Père de quatre enfants et habitant dans une magnifique maison, il tient pourtant sa famille comme responsable de son echec. Tout bascule lorsqu'un jour, un chien immense, qui s'avère être un mâtin napolitain, fait irruption dans sa maison, bouleversant ainsi sa vie monotone.

Yvan Attal y incarnera l'écrivain déchu tandis que Charlotte Gainsbourg entrera dans la peau de sa femme. Produit par Same Player, Montauk Films et Good Time Prod et avec une budget de 9.8 millions d'euros, le tournage de "Mon chien stupide" débutera le 17 septembre prochain.

Il s'agira de la cinquième collaboration entre Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg après "Ma femme est une actice" en 2001, "Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants" en 2003, "Do Not Disturb" en 2012 et "Ils sont partout" en 2016.