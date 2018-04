Milla Jovovich et Alfie Allen réunis dans le film "Paradise Hills"

Milla Jovovich ("Resident Evil"), Alfie Allen ("Game of Thrones"), Jeremy Irvine ("Cheval de Guerre") et Awkwafina ("Ocean's Eight") vont jouer dans "Paradise Hills", premier long-métrage de la réalisatrice espagnole Alice Waddington. Ils se joignent à Emma Roberts ("Nerve", "Scream Queens"), Eiza Gonzalez et Danielle Macdonald.

Situé dans un avenir proche, "Paradise Hills" suit Uma (Emma Roberts), jeune fille qui, un matin, se réveille dans une sorte de sanatorium haut de gamme installé sur une île déserte. Les familles aisées ont pris l'habitude d'y envoyer leurs filles dans le but de les faire changer.

Le tournage du film se déroule en ce moment en Espagne. Nostromo Pictures et Lionsgate, à l'international, produisent ce thriller de science-fiction. Le scénariste Nacho Vigalondo ("Colossal") a écrit le script avec Brian Deleeuw ("Curvature"), sur une idée originale d'Alice Waddington et Sofia Cuenca.

Agée de 27 ans, Alice Waddington s'est faite remarquer avec son court-métrage "Disco Inferno", nommé et projeté dans plusieurs festivals de cinéma fantastique à travers le monde, dont l'Etrange Festival à Paris. Avec "Paradise Hills", Waddington va devenir la plus jeune Espagnole à réaliser un long-métrage.