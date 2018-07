"Midway" : Luke Evans rejoint Mandy Moore et Woody Harrelson

Luke Evans donnera la réplique à Mandy Moore et Woody Harrelson dans le prochain film de Roland Emmerich, "Midway", annoncent les médias américains. Le long-métrage retracera la bataille de Midway dans le Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale en 1942.

Luke Evans incarnera le Lieutenant commander Wade McClusky qui mena une attaque aérienne cruciale qui a mené au naufrage des deux porte-avions japonais Kaga et Akagi. Une victoire pour l'armée américaine qui, grâce à ces attaques, a considérablement affaibli la flotte japonaise. Cette bataille a été un tournant dans a été un tournant dans la campagne du Pacifique, six mois après la terrible attaque de Pearl Harbor.

Luke Evans sera épaulé par Woody Harrelson ("Solo : A Star Wars Story") qui interprétera l'Amiral Chester Nimitz, Commandant en chef de la flotte du Pacifique. L'actrice Mandy Moore fera également partie du casting même si pour le moment son rôle n'a pas été dévoilé.

Après "Independence Day : Resurgence", Roland Emmerich s'attaque à un pan de l'histoire des Etats-Unis. Le tournage doit débuter le 16 août prochain entre Hawaï et le Canada. Le réalisateur allemand marchera sur les traces de Jack Smight qui a déjà adapté sur grand écran cette fameuse bataille dans le film "La Bataille de Midway" en 1976 avec Charlton Heston, Henry Fond et James Coburn.

On retrouvera Luke Evans ("La Belle et la Bête") dans un autre registre avec la comédie "Murder Mystery" où il donnera la réplique à Jennifer Aniston, Adam Sandler et Dany Boon. Le film sera disponible sur la plateforme Netflix en 2019. Quant à Mandy Moore, elle sera de retour dans la prochaine saison de "This Is Us" sur NBC et dans le thriller de Jennifer Yuh Nelson, "The Darkest Minds", prévu le 8 août prochain.