Michelle Williams rejoint Julianne Moore dans le remake de "After the Wedding"

L'actrice Michelle Williams va rejoindre le casting de "After the Wedding", remake éponyme du film danois réalisé par Susanne Bier en 2006 avec Mads Mikkelsen.

Michelle Williams, révélée il y a tout juste 20 ans dans la série "Dawson" s'ajoute à Julianne Moore dans la version américaine écrite et réalisée par Bart Freundlich. Le film sera produit par Joel B. Michaels et Silvio Muraglia.

En 2006, le film avait glané une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger avec Mads Mikkelsen comme acteur principal. Dans ce remake, l'intrigue suit la directrice d'un orphelinat indien (Michelle Williams) en proie aux difficultés financières. Cette dernière découvre qu'elle pourrait recevoir une donation très importante de la part d'une femme d'affaire américaine (Julianne Moore) mais cela doit l'emmener jusqu'à New York et la confronter à un passé qu'elle souhaite oublier.

Le film a été annoncé lors du dernier Festival du Film de Berlin et débutera sa production le mois prochain. Récemment, Michelle Williams a été brillante dans "Tout l'argent du monde" de Ridley Scott et aperçue dans "The Greatest Showman" (2017) avec Hugh Jackman. On la retrouvera bientôt dans l'adaptation du comic Marvel "Venom" (2018).

La bande-annonce du film original de Susanne Bier :