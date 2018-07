Michelle Williams et Sam Rockwell dans la série "Fosse/Verdon"

Les deux acteurs seront les têtes d'affiche de la mini-série "Fosse/Verdon" commandée par la chaîne américaine FX, selon Variety. Le biopic du danseur Bob Fosse et de sa femme Gwen Verdon se tournera cet automne pour une diffusion prévue en 2019.

La série racontera l'histoire d'un partenariat aussi bien artistique que romantique entre Bob Fosse (Sam Rockewell), un cinéaste, chorégraphe et l'un des metteurs en scène les plus influents des années 50 à 70 ("All That Jazz", "Cabaret"), et Gwen Verdon (Michelle Williams), l'une des plus grandes danseuses de Broadway. Ce couple a considérablement changé la danse moderne.

Leur histoire sera racontée à travers huit épisodes qui seront diffusés l'année prochaine sur la chaîne FX, connue pour ses séries "American Horror Story" ou "Fargo". Ce projet sera signé par un autre expert des comédies musicales, Lin-Manuel Miranda, derrière le succès de 2016 "Hamilton", comédie musicale aux onze Tony Awards.

Après avoir remporté cette année l'oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans "3 Billboards, les panneaux de la vengeance", Sam Rockwell fait sa première apparition sur le petit écran. Sa partenaire Michelle Williams signe quant à elle son grand retour à la télévision, vingt ans après avoir été révélée au grand public grâce à la série "Dawson".