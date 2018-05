Michelle Williams au casting d'un film féministe pour Amazon Studios

L'année 2018 s'annonce chargée pour Michelle Williams. L'actrice américaine multiplie les projets au grand écran. Selon Deadline, elle sera bientôt à l'affiche de "This is Jane", pour Amazon Studios, l'histoire vraie d'un service clandestin d'aide à l'avortement.

Michelle Williams y incarnera Jane, dit Jenny, fondatrice de cette aide illégale connue pour avoir appris à plus de 11.000 femmes à réaliser elles-mêmes des avortements dans de bonnes conditions entre 1968 et 1973 alors que la procédure était encore illégale dans les hôpitaux. L'organisation apportait également une éducation et des conseils pour la santé.

La réalisatrice Kimberly Peirce ("Boys Don't Cry", "The L Word") se chargera de ce projet, tiré du livre de Laura Kaplan, "The Story of Jane : The Legendary Underground Feminist Abortion Service", publié en 1995. Michelle Williams se joindra à John Lesher ("Birdman") et Peter Heller pour la production. Le film "This is Jane" qui est en pré-production, n'a pas encore de date de tournage.

"This is Jane" s'ajoute au programme déjà bien rempli de l'actrice Michelle Williams. Récemment à l'affiche de la comédie "I Feel Pretty", avec Amy Schumer, sortie en avril dernier aux Etats-Unis, la star est attendue le 10 octobre dans "Venom" où elle donnera la réplique à Tom Hardy. Nommée à plusieurs reprises aux Oscars, l'Américaine devrait par ailleurs tourner avec Leos Carax et Adam Driver dans "Annette", Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name"), Benedict Cumberbatch et Jake Gyllenhaal dans "Let it Fall Back" et devrait se glisser dans la peau de Janis Joplin pour son tant attendu biopic.