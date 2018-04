Michelle Pfeiffer, bientôt dans "Maléfique 2" avec Angelina Jolie ?

Michelle Pfeiffer serait en pleines négociations pour intégrer le casting de "Maléfique 2" avec Angelina Jolie et Elle Fanning dans les rôles principaux, rapporte Variety. L'actrice américaine rejoindrait également Ed Skrein, déjà annoncé au casting du film réalisé par Joachim Ronning.

Michelle Pfeiffer pourrait incarner le rôle de la reine dans la suite des aventures de "Maléfique", si un accord est trouvé. Le tournage est prévu pour 2018.

Le premier opus, sorti en 2017, avait récolté plus de 758 millions de dollars au box-office mondial. Après avoir été absente du grand écran, Michelle Pfeiffer est revenue dans le téléfilm "The Wizard of Lies" en 2017 sur HBO pour lequel elle a obtenu une nomination aux Golden Globes. Elle s'est récemment distinguée dans "Mother" de Darren Aronofsky et "Le crime de l'Orient-Express" de Kenneth Branagh, dans lequel elle jouait le rôle de Caroline Hubbard.