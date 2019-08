Michael Rooker des "Gardiens de la Galaxie" sera dans "Fast and Furious 9"

Michael Rooker, qui joue Yondu dans "Les Gardiens de la Galaxie", fera partie de l'aventure "Fast and Furious 9", selon la presse américaine. L'acteur rejoint à la dernière minute le tournage du nouvel opus, retardé à la suite d'un accident sur le plateau. Il y tiendra un rôle apparemment secondaire, sans plus de précisions.

Un nouvel acteur va intégrer l'équipe du neuvième opus de "Fast and Furious". D'après Deadline, Michael Rooker a décroché un nouveau rôle dans le prochain film d'action d'Universal, a-t-on appris ce lundi 19 août 2019.

L'acteur, plus connu pour son rôle dans le film de Marvel "Les Gardiens de la Galaxie", rejoint donc à la dernière minute Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena, Jordana Brewster, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson et Helen Mirren, précédemment annoncés au casting. Dans "Fast and Furious 9", Michael Rooker incarnera le personnage de Buddy, un petit rôle dont les détails n'ont pas encore été dévoilés. Cette annonce tombe alors que le tournage, déjà commencé, a dû être suspendu après un accident impliquant un cascadeur.

"Fast and Furious 9" constituera la suite du dernier opus, sorti en 2017, dans lequel se faisait sentir l'absence de Paul Walker, l'acteur décédé en 2013 dans un accident de voiture. Le réalisateur Justin Lin, qui a déjà dirigé les volets 4, 5 et 6 de "Fast and Furious", reviendra derrière la caméra pour la quatrième fois avec ce nouvel opus. Pour le moment, l'intrigue n'a pas encore été révélée par la production, qui a fixé sa date de sortie au cinéma au 20 mai 2020, en France.

Un dixième opus à venir

La saga a d'ores et déjà annoncé un dixième opus à venir, qui devrait être une nouvelle fois réalisé par Justin Lin avec Vin Diesel, de retour dans la peau du personnage principal.

Si "Fast and Furious 8" a dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde, avec plus de 1,236 milliard de dollars récoltés, le septième volet, marqué par la mort accidentelle de Paul Walker, reste le plus gros succès de la franchise avec plus de 1,514 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Michael Rooker a dernièrement donné la réplique à Mahershala Ali dans la troisième saison de "True Detective", sur HBO, la chaîne de télévision américaine, et à Elizabeth Banks dans le film d'horreur "Brightburn : L'enfant du mal", sorti au cinéma en juin 2019. Il sera prochainement à l'affiche du film fantastique "Fantasy Island", avec Michael Pena et Lucy Hale.