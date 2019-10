Michael Caine, au casting d'une nouvelle adaptation d'"Oliver Twist"

Cinéma : "My Generation" de Michael Caine - JT 19h30 - 11/09/2018 "My Generation", c'est une chanson des Who. C'est aussi un documentaire signé Michael Caine. Il évoque les Golden Sixties. Et quand on parle de cette époque-là, on pense aux Beatles, aux Rolling Stones, à James Bond, à la mini-jupe et à de superbes mannequins comme Twiggy. Hugues Dayez.