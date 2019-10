MGM dévoile une première affiche du 25e James Bond, "No Time To Die"

Celebrate #JamesBondDay with the first poster for #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/EoU4PXhxwX

"No Time to Die" mettra en scène Daniel Craig dans la peau de James Bond pour la cinquième et dernière fois. Il donnera la réplique à Rami Malek, oscarisé cette année pour "Bohemian Rhapsody", et à Léa Seydoux. Ben Wishaw, Ralph Fiennes et Rory Kinnear complètent la distribution.

Cet épisode inédit des aventures de James Bond débutera en Jamaïque, où l'agent secret se repose après avoir quitté le MI6, service de renseignement britannique. Mais sa retraite est de courte durée car son ami Felix Leiter de la CIA lui demande son aide. Sa mission, qui est de sauver un scientifique retenu prisonnier, se révèle plus compliquée que prévue, menant James Bond sur la piste d'un mystérieux malfaiteur doté d'une dangereuse nouvelle technologie.

Le long-métrage sera réalisé par Cary Joji Fukunaga ("True Detective", "Jane Eyre"), suite au départ de Danny Boyle.

"No Time to Die" est attendu dans les salles le 8 avril 2020.