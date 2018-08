"Men in Black 4" : Rebecca Ferguson rejoint le spin-off de la saga

Après avoir côtoyé des agents secrets dans "Mission impossible : Fallout", Rebecca Ferguson va intégrer prochainement l'organisation Men In Black à Londres, où l'histoire commence, révèle The Wrap.

F. Gary Gray ("Fast and Furious 8", "NWA: Straight Outta Compton") dirigera un casting composé de Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson.

Le scénario a pour ambition de placer la franchise à une échelle plus internationale. A l'origine, c'était Will Smith et Tommy Lee Jones qui interprétaient deux espions qui combattaient des aliens.

Ce prochain "Men in Black" sortira le 14 juin 2019 aux Etats-Unis. Steven Spielberg en est le producteur exécutif.

À noter que Rebecca Ferguson tournera également prochainement dans la suite de "Shining", "Docteur Sleep" réalisé par Mike Flanagan. Elle interprétera le personnage de Rose "Claque" O'Hara.