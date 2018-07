"Men in Black 4" : Emma Thompson rejoint le spin-off de la saga

Emma Thompson sera bientôt de retour dans l'univers "Men in Black", révèle Empire. En 2012, elle interprétait la nouvelle directrice de l'organisation MIB nommée Agent O dans le troisième long-métrage de la franchise. En juin 2019, date de sortie américaine du spin-off de "Men in Black", elle reprendra ce rôle dans ce nouveau long-métrage produit par Sony Pictures et réalisé par F. Gary Gray ("Fast and Furious 8", "NWA: Straight Outta Compton").

Emma Thompson, récemment vue au cinéma dans "La Belle et la Bête" (2017) et "The Meyerowitz Stories" (2017), vient de finir le tournage de "Late Night" de Nisha Ganatra.

Comme ses prédécesseurs, "Men in Black 4" sera un mélange d'action et de comédie. Il sera tourné ce mois-ci à Londres.