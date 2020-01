Melissa McCarthy rejoint Nicole Kidman dans "Nine Perfect Strangers"

Melissa McCarthy est de retour à la télévision après avoir joué dans de nombreuses séries cultes comme "Samantha qui ?" (2007-2009) ou "Gilmore Girls" (2000-2007). Elle sera prochainement à l’affiche d’une nouvelle série aux côtés de Nicole Kidman, selon Deadline. L’actrice, nommée aux Oscars à deux reprises pour "Mes meilleures amies" et "Can You Ever Forgive Me ?", va en effet rejoindre le casting d’un drame bientôt diffusé sur Hulu et intitulé "Nine Perfect Strangers". La série sera l’adaptation d’un livre de l’écrivaine australienne Liane Moriarty, "Nine Perfect Strangers" ("Neuf parfaits étrangers" en français), publié en 2018.

L’histoire se déroule dans la très chic station thermale Tranquillum House qui propose à neuf citadins stressés de prendre un nouveau départ grâce à des soins révolutionnaires. Le complexe est dirigé par Masha (Kidman) dont le but est de revigorer corps et esprits. Melissa McCarthy interprétera Francis, l’une des neuf personnes qui participent à l’expérience.

La série réunira plusieurs actrices qui ont travaillé ensemble sur "Big Little Lies", l’auteure Moriarty, l’actrice Nicole Kidman, le scénariste et showrunner David E. Kelley et la productrice Bruna Papandrea. La diffusion de "Nine Perfect Strangers" est prévue pour début 2021 sur Hulu. Ce sera la troisième collaboration entre Kelley, Kidman et Papandrea après "The Undoing" (HBO) et "Big Little Lies" (HBO).