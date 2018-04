Melissa McCarthy au casting de la comédie "Super-Intelligence"

L'actrice Melissa McCarthy va jouer dans la prochaine comédie réalisée par son mari, Ben Falcone, "Super-Intelligence", annonce The Hollywood Reporter. En projet depuis un an, Melissa McCarthy et Ben Falcone feront partie des producteurs via leur société "One the Day". D'après le scénario de Steve Mallory, qui a co-signé l'histoire de "The Boss" également réalisé par Ben Falcone, le long-métrage devrait commencer son tournage en juillet.

L'actrice américaine jouera le rôle de Carol Peters, une ancienne cheffe d'entreprise dont la vie sérieuse mais morne est bouleversée lorsqu'elle est sélectionnée pour observer la première super-intelligence du monde. Une intelligence artificielle qui pourrait conquérir le monde, ou peut-être pas.

"Super-Intelligence" marque la quatrième collaboration entre le couple marié Melissa McCarthy et Ben Falcone après "Tammy" en 2014, "The Boss" en 2016 et "Life of the Party" prévu pour le 11 mai 2018 dans les salles américaines.