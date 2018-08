Mel Gibson et Colin Farrell face à face dans "War Pigs"

Les deux acteurs seront à l'affiche d'un film sur la Seconde Guerre mondiale distribué par Millennium Films. Tommy Wirkola, à qui l'on doit notamment "Seven Sisters", en sera le réalisateur.

Mel Gibson et Colin Farrell incarneront deux anciens soldats de la Marine, respectivement le Pasteur et Drex, qui veulent se venger d'un gang qui a tué l'un des leurs et volé de l'argent issu de leur trafic de drogues, révèle le Hollywood Reporter.

Le tournage devrait commencer en octobre.

En parallèle de "War Pigs", Mel Gibson se lancera également dans un autre long-métrage sur la Seconde Guerre mondiale, "Destroyer", qu'il réalisera.

Colin Farrell sera lui prochainement à l'affiche de "Dumbo" de Tim Burton, prévu en salles en 2019.